ЕС с начала полномасштабного вторжения импортировал из РФ сырья на 13,7 млрд евро, - расследование

Об этом говорится в расследовании портала Investigate Europe на основе данных Евростата и аналитического центра при Еврокомиссии – Объединенного исследовательского центра.

В пакетах санкций против России Евросоюз предусмотрел исключения для 34 видов "критически важного" сырья, заместить поставки которого не удается из-за скорости, цен или дефицита.

ЕС крайне нуждается в этих ресурсах, поскольку они играют важную роль для электроники, солнечных панелей и электромобилей, а также для традиционных отраслей промышленной – аэрокосмической и оборонной.

Согласно анализу Investigate Europe, с марта 2022 по июль 2023 года ЕС импортировал из России такого сырья на 13,7 миллиарда евро, причем с января по июль 2023 г. сумма поставок составляет более 3,7 миллиарда евро.

Эти средства идут не только в бюджет РФ, но и в компании, аффилированные с Кремлем.

"ВСПМО-Ависма" – крупнейший в мире производитель титана из РФ, который связан с приближенным к Путину олигархом Чемезовым и до сих пор не находится в санкционном списке ЕС, получил минимум $308 млн за анализируемый период. Среди покупателей "ВСПМО-Ависма" упоминался Airbus.

"Норникель", мировой лидер по производству палладия и высококачественного никеля, с марта 2022 по июль 2023 года экспортировал в ЕС никель и меди на сумму $7,6 млрд и палладия, платины и родия – более чем на 3 миллиарда долларов США. ЕС не наложил санкций на "Норникель".

Российский алюминиевый гигант "Русал" владеет крупнейшим в ЕС глиноземным заводом в Ирландии и металлургическим комбинатом в Швеции и через 16 месяцев после полномасштабного вторжения в Украину ввез в ЕС алюминия по меньшей мере на 2,6 миллиарда долларов.

В ЕС непублично признают проблему и пытаются снизить зависимость от российских критически важных минеральных ресурсов.