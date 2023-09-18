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ЕС рискует попасть в зависимость от батарей из Китая, как это раньше было с энергоносителями из РФ, - Reuters

18 сентября, 2023 понедельник
15:23
Мир китай

Европейский Союз может оказаться в ситуации, когда до 2030 года его потребности в литий-ионных батареях и топливных элементах будут удовлетворяться преимущественно Китаем. Эксперты предупреждают, что это может привести к зависимости, как от российского газа

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который будут использовать для дискуссии об экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.

Документ отмечает, что из-за нестабильной природы возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая, Европе нужны методы хранения энергии для достижения своей цели – нулевых выбросов углекислого газа до 2050 года.

"Это приведет к стремительному росту спроса на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, увеличится от 10 до 30 раз в ближайшие годы", – говорится в материале.

Таким образом, если не принять соответствующие меры, к 2030 году европейская энергетическая экосистема может оказаться в зависимости от Китая, которая будет иного характера, но такой же тяжести, как и зависимость от РФ до ее агрессии против Украины.

Однако, литий-ионные батареи и топливные элементы не единственная область уязвимости ЕС, утверждается в документе, поскольку подобная ситуация может произойти и в цифровом технологическом пространстве. Предупреждается, что до 2030 года эта зависимость может серьезно мешать повышению производительности, необходимой европейской промышленности и сектору услуг, а также усложнить модернизацию сельскохозяйственных систем, необходимых для борьбы с проблемой изменения климата.

"Прогнозы свидетельствуют, что спрос на цифровые устройства, такие как датчики, дроны, серверы данных, оборудование для хранения данных и сети передачи данных резко возрастет в этом десятилетии", – добавляется в докладе.

По данным Еврокомиссии, в 2021 году, за год до российской атаки на Украину, ЕС импортировал из России более 40% общего потребления газа, 27% импорта нефти и 46% импорта угля.

  • Напомним, что в июне Евросоюз обратился к Китаю с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.
  • Также лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер заявил , что в вопросах торговли, коммерции и технологий Британии и миру нужно объединиться и "отучиться от Китая", а Британия должна восстановить связи с ЕС.
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