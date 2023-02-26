ЕС решительно настроен отказаться от импорта российского газа
В Европейском Союзе был разработан четкий план для реализации новой энергетической стратегии, который позволит полностью отказаться от импорта российского газа и перейти на другие источники
Об этом заявил глава Комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой.
"Мы увидели решимость ЕС по программе REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России, чтобы диверсифицировать наши источники газа", - подчеркнул он и добавил, что газ планируют заменить возобновляемым водородом и инвестировать в энергоэффективность.
Также Силвиу-Бушой отметил, что ЕС под руководством Комитета ЕН по промышленности, исследованиям и энергетике смог оказать Украине сильную политическую поддержку. Он напомнил, что им удалось присоединить украинскую и молдавскую электросети к европейской континентальной сети.
"И последнее, но не менее важное, мы мобилизуем деньги в энергетический фонд. Мы также оказали поддержку генераторам, а также средства, чтобы поддержать их энергетическую систему, которую очень сильно атаковали россияне", - сказал Силвиу-Бушой.
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