Об этом на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы также поддерживаем украинскую электросеть и делаем так, чтобы электричество поступало невзирая на все атаки. Это все очень практичная вещь. Сегодня я могу сказать, что мы предоставляем 2 400 дополнительных генераторов к предыдущим 3 тысячам, поступившим с начала войны", - сказала фон дер Ляен.

Она отметила, что Брюссель приглашает Украину в свою энергетическую платформу, чтобы вместе покупать газ. Также, по ее словам, ЕС работает над среднесрочными и долгосрочными энергетическими перспективами.

2 февраля стало известно, что Украина получила от Швеции 570 тонн оборудования по восстановлению энергетических объектов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 2 февраля прибыла с визитом в Киев.

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