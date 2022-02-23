ЕС рекомендует с 1 марта разрешить въезд туристам, привитым любой одобренной ВОЗ вакциной
Совет ЕС рекомендует странам Евросоюза с 1 марта 2022 года разрешить въезд туристам, которые вакцинированы любой из вакцин, разрешенных к использованию ВОЗ, а соответственно всех, которые доступны в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, привитых вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу базового курса не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или если они получили бустерную дозу", - говорится в рекомендациях Совета ЕС, опубликованных на его сайте .
Это позволит путешествовать в ЕС украинцам, вакцинированным препаратом CoronaVac, прививки которым раньше принимали не все страны ЕС.
Для въезда в страны ЕС от привитых вакциной CoronaVac могут дополнительно потребовать отрицательный ПЦР-тест или прохождение изоляции. Также в страны ЕС рекомендовано пускать людей, переболевших COVID-19 не ранее чем за 180 дней до путешествия.
Дети от 6 до 17 лет должны быть привиты или сделать ПЦР-тест.
В Минздраве отметили, что то, будут ли пускать граждан конкретной страны в ЕС, будет зависеть еще и от уровня заболеваемости и тестирования в каждой конкретной стране. Для отмены ограничений для путешественников из определенной страны количество случаев COVID-19 в этой стране за последние две недели должно быть менее 100 на 100 тыс. жителей, а еженедельный уровень тестирования - не ниже 600 на 100 тыс. жителей.
"Рекомендации Совета ЕС не являются обязательными к исполнению. Решение о конкретных правилах въезда каждая страна Евросоюза будет принимать самостоятельно", - отмечает Минздрав.
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