ЕС рекомендует с 1 марта разрешить въезд туристам, привитым любой одобренной ВОЗ вакциной

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Государства-члены должны снять временные ограничения на несущественные поездки для лиц, привитых вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ, если они получили последнюю дозу базового курса не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до въезда, или если они получили бустерную дозу", - говорится в рекомендациях Совета ЕС, опубликованных на его сайте .



Это позволит путешествовать в ЕС украинцам, вакцинированным препаратом CoronaVac, прививки которым раньше принимали не все страны ЕС.



Для въезда в страны ЕС от привитых вакциной CoronaVac могут дополнительно потребовать отрицательный ПЦР-тест или прохождение изоляции. Также в страны ЕС рекомендовано пускать людей, переболевших COVID-19 не ранее чем за 180 дней до путешествия.



Дети от 6 до 17 лет должны быть привиты или сделать ПЦР-тест.



В Минздраве отметили, что то, будут ли пускать граждан конкретной страны в ЕС, будет зависеть еще и от уровня заболеваемости и тестирования в каждой конкретной стране. Для отмены ограничений для путешественников из определенной страны количество случаев COVID-19 в этой стране за последние две недели должно быть менее 100 на 100 тыс. жителей, а еженедельный уровень тестирования - не ниже 600 на 100 тыс. жителей.



"Рекомендации Совета ЕС не являются обязательными к исполнению. Решение о конкретных правилах въезда каждая страна Евросоюза будет принимать самостоятельно", - отмечает Минздрав.



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