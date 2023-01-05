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ЕС рекомендует государствам-членам требовать от путешественников из Китая тесты на коронавирус

5 января, 2023 четверг
13:04
Мир

Представители Европейского Союза рекомендуют всем государствам-членам требовать от путешественников из Китая тесты на коронавирус

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в настоящее время в Китае наблюдается всплеск случаев заболевания, сообщают о переполненности больниц и крематориев. Некоторые страны ЕС уже ввели тестирование, несмотря на предыдущие советы о том, что это "неоправданно".

Поэтому представители Европейского Союза "настоятельно" рекомендуют всем государствам-членам требовать негативные тесты на коронавирус от путешественников из Китая.

Рекомендация насчет негативных тестов в среду, 4 января, поступила от Интегрированной группы реагирования на политические кризисы ЕС (IPCR), органа, состоящего из официальных лиц 27 правительств ЕС. Несмотря на эту рекомендацию, неизвестно, будет ли введена общеевропейская политика предотвращения коронавируса, но отдельные государства могут устанавливать собственные правила.

При этом в ВОЗ также заявили, что Китай недостаточно освещает истинное влияние коронавируса на страну, там считают, что страна уменьшает количество смертельных исходов. Пекин подтвердил лишь 22 смерти с декабря, что противоречит данным аналитиков.

Пациенты лежат на кроватях в отделении неотложной помощи больницы во время вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Шанхае, Китай, 5 января 2023 года. REUTERS

Известно, что Национальная комиссия по здравоохранению Китая объявила, что с 8 января COVID-19 будет официально понижен до инфекционного заболевания класса В. Китай вновь станет открытым для тех, кто имеет рабочие, учебные и туристические визы.

Снятие ограничений по COVID-19 означает, что карантин будет отменен, но прибывающим путешественникам все равно нужно будет пройти ПЦР-тест. Ограничения на ежедневное количество рейсов, разрешенных в Китай, также будут отменены.

После этого министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех прибывающих из Китая путешественников.

Также о новых требованиях ковид-тестирования для путешественников из Китая объявили в США. Такие действия ввели из-за стремительного роста числа больных коронавирусом среди китайцев.

  • 26 ноября в Шанхае начались акции протеста против ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.
  • Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.
  • 7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".
  • Впоследствии стало известно, что страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

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