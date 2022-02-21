ЕС развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию и предложит системную помощь для укрепления кибербезопасности, - Кулеба
Европейский Союз принял решение о развертывании в Украине совещательно-тренировочной военной миссии, что станет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС в Украине и началом военного сотрудничества
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает пресс-служба МИД.
"Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательно-тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято", - сообщил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что миссия не является боевым подразделением. По словам Кулебы, над этой договоренностью Украина и ЕС работали очень долго.
Также министр отметил, что сегодня война - это не только танки, артиллерия и самолеты, но и конкретные действия в киберпространстве. Поэтому Украина с Евросоюзом договорились о том, что ЕС предоставит комплексное предложение по укреплению украинской кибербезопасности.
"Ранее я направил соответствующее письмо в ЕС. Сегодня я получил подтверждение от Евросоюза, что они положительно реагируют на мой запрос. Украина получит предложение о системной помощи ЕС в укреплении нашей кибербезопасности", - заявил Кулеба.
- Как сообщалось ранее, 21 февраля Совет ЕС принял решение по предоставлению экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 миллиарда в виде ссуд.
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