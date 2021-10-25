ЕС разрешит работу "Северного потока-2" в марте 2022 года, - советник Байдена
Одобрение Германией и Еврокомиссией газопровода «Северный поток-2» может затянуться до марта
Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности США Амос Хохштейн, сообщает Reuters .
По мнению Хохштейна, президент Путин приближается к тому, чтобы использовать газ как оружие.
Он отметил, что США не изменили негативного отношения к «Северного потоку-2», но от попыток противодействовать его строительству перешли к нивелированию последствий ввода в эксплуатацию.
- Напомним, немецкий регулятор требует от оператора "Северного потока-2" подтверждений соответствия нормам ЕС .
- США продолжают мониторинг наложения санкций на связанные с газопроводом компании.
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