ЕС разрешит работу "Северного потока-2" в марте 2022 года, - советник Байдена

Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности США Амос Хохштейн, сообщает Reuters .

По мнению Хохштейна, президент Путин приближается к тому, чтобы использовать газ как оружие.

Он отметил, что США не изменили негативного отношения к «Северного потоку-2», но от попыток противодействовать его строительству перешли к нивелированию последствий ввода в эксплуатацию.