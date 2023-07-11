ЕС разрешил технологическим гигантам обмениваться данными со США
Европейский Союз принял соглашение, разрешающее технологическим гигантам, в частности Meta и Google обмениваться данными со США
Об этом информирует Euractiv .
В октябре 2023 года президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о гарантиях для личных данных граждан Евросоюза. Он предусматривал ограничение доступа к данным разведывательным службам США и введение надлежащего механизма возмещения.
Так, на прошлой неделе в США был создан Суд рассмотрения вопросов по защите данных. Европейцы могут подавать туда жалобы, если обнаружат, что их данные были собраны с нарушением принципа пропорциональности.
В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что благодаря этому надежному соглашению "персональные данные теперь могут свободно и безопасно" поступать из Европы в Соединенные штаты.
- 22 мая Европейские регуляторы в сфере защиты персональных данных оштрафовали компанию Meta на 1,2 млрд евро за то, что она передавала США данные пользователей из Европейского Союза.
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