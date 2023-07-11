ЕС разрешил технологическим гигантам обмениваться данными со США

Об этом информирует Euractiv .

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о гарантиях для личных данных граждан Евросоюза. Он предусматривал ограничение доступа к данным разведывательным службам США и введение надлежащего механизма возмещения.

Так, на прошлой неделе в США был создан Суд рассмотрения вопросов по защите данных. Европейцы могут подавать туда жалобы, если обнаружат, что их данные были собраны с нарушением принципа пропорциональности.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что благодаря этому надежному соглашению "персональные данные теперь могут свободно и безопасно" поступать из Европы в Соединенные штаты.