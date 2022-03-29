ЕС разработал план помощи украинским беженцам

Об этом пишет Deutsche Welle.



Министры внутренних дел Европейского Союза встретились в Брюсселе в понедельник 28 марта, чтобы обсудить общую политику в отношении беженцев из Украины. Они договорились создать центральную платформу, чтобы помочь правительствам ЕС оказать необходимую поддержку. Также был разработан план координации между государствами Евросоюза на основе подхода солидарности.



О чем договорились министры?



Йлва Йоганссон, комиссар ЕС по внутренним делам, поговорила с журналистами после встречи. По ее словам, министры согласовали план из 10 пунктов. Это включало в себя создание в ЕС системы регистрации украинских беженцев и улучшение координации транспорта, чтобы помочь людям передвигаться между странами.



ЕС разработает план борьбы с торговлей людьми, а также предоставит прямую поддержку Молдове, которая не входит в ЕС, на границе с Украиной, которая уже приняла тысячи беженцев.



"Мы приняли в ЕС 3,8 миллиона беженцев из Украины. Из них половина – дети", - сказала Йоганссон. Но "количество прибывших уменьшается", – сказала она. "На пике у нас было 100 000 приездов в день, а сейчас – до 40 000 в день".

Комиссар ЕС призвала мотивировать украинских беженцев в Польше переезжать в другие страны ЕС.