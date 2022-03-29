ЕС разработал план помощи украинским беженцам
Министры внутренних дел ЕС разработали план по 10 пунктам помощи вынужденно переселенным людям из Украины
Об этом пишет Deutsche Welle.
Министры внутренних дел Европейского Союза встретились в Брюсселе в понедельник 28 марта, чтобы обсудить общую политику в отношении беженцев из Украины. Они договорились создать центральную платформу, чтобы помочь правительствам ЕС оказать необходимую поддержку. Также был разработан план координации между государствами Евросоюза на основе подхода солидарности.
О чем договорились министры?
Йлва Йоганссон, комиссар ЕС по внутренним делам, поговорила с журналистами после встречи. По ее словам, министры согласовали план из 10 пунктов. Это включало в себя создание в ЕС системы регистрации украинских беженцев и улучшение координации транспорта, чтобы помочь людям передвигаться между странами.
ЕС разработает план борьбы с торговлей людьми, а также предоставит прямую поддержку Молдове, которая не входит в ЕС, на границе с Украиной, которая уже приняла тысячи беженцев.
"Мы приняли в ЕС 3,8 миллиона беженцев из Украины. Из них половина – дети", - сказала Йоганссон. Но "количество прибывших уменьшается", – сказала она. "На пике у нас было 100 000 приездов в день, а сейчас – до 40 000 в день".
- Комиссар ЕС призвала мотивировать украинских беженцев в Польше переезжать в другие страны ЕС.
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