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Главная Экономика ЕС разработал меры, которые спасут от перебоев с газом, – Bloomberg

ЕС разработал меры, которые спасут от перебоев с газом, – Bloomberg

15 мая, 2022 воскресенье
11:49
Экономика Газпромбанк

Европейский союз заявил, что может вмешаться в энергетический рынок блока и ограничить цены на природный газ, если крупнейший поставщик ЕС – Россия ограничит или перекроет поток

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

ЕС может ограничить цены на природный газ во избежание больших затрат, если начнутся проблемы с получением российского газа. Комиссия планирует меры по вмешательству на энергетический рынок.

"Документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе или во всем ЕС, когда рынки газа больше не смогут соответствовать спросу и предложению.

Беспокойство по поставкам газа давит на европейские энергетические рынки, поскольку Москва мстит санкциями ЕС своими ограничениями в отношении некоторых газовых компаний региона. Головной болью в течение недель также была неопределенность по поводу того, как импортеры из ЕС должны платить за российский газ, чтобы избежать нарушения санкций", – говорится в сообщении.

Введение регулируемой стоимости в чрезвычайной ситуации будет временным, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше. Проект комиссии может измениться до принятия, которое запланировано на 18 мая.

"Одной из возможностей было бы ограничить формирование цены во время этого сценария срыва, ограничив цену на европейских газовых биржах, но такое ограничение цены в целом может быть введено разными способами и может вмешиваться на разных уровнях цепи стоимости газа".

Если будет предусмотрена компенсация, такой тип вмешательства может потребовать чрезмерного государственного финансирования», – говорится в документе.

Комиссия также намерена дать зеленый свет на краткосрочные меры от высоких цен на энергоносители. Они должны быть временными и действовать до начала июня 2023 года.

  • 12 мая российский монополист Газпром сообщил , что компания не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал – Европа", проходящий через Польшу.
  • 11 мая Россия ввела санкции против "дочек" Газпрома, которых национализировали на Западе после 24 февраля. А также против владельца польского участка газопровода Ямал-Европа.
  • В прошлом месяце "Газпром" заявил, что полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

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рынок газа
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