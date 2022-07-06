ЕС разрабатывает законодательство по конфискации активов РФ в пользу Украины
Европейский Союз разрабатывает юридическую основу, которая позволила бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины
Об этом на брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
"Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов РФ) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины", - сказала фон дер Ляен.
Разработку законодательства по законной конфискации активов РФ в Евросоюзе подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
Президент Еврокомиссии заявила, что завершившаяся во вторник конференция в швейцарском Лугано была очень успешна, поскольку там были предложены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.
- 2 июля глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предстоящие шаги Украины на пути в ЕС, а также подготовку седьмого пакета санкций против РФ.
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