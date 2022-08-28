ЕС разорвет соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, - Financial Times
Министры иностранных дел страны Евросоюза намерены расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, главы МИД стран ЕС на следующей неделе предложат расторгнуть соглашение об упрощенной выдаче виз с Россией, которое действует с 2007 года. Это произойдет на двухдневной встрече министров, которая пройдет 29 августа в Праге (Чехия).
По данным источников FT, Франция и Германия выступали против такого решения, но были вынуждены пойти на уступки, поскольку ряд восточноевропейских стран пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов.
"Русским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам и нашим пристаням для яхт, в то время как идет война в Украине. Мы находимся в исключительной ситуации, и она нуждается в исключительных действиях. Мы хотим выйти за рамки только приостановки визового режима", - сказал неназванный чиновник ЕС.
Он добавил, что до конца 2022 года Евросоюз может прибегнуть еще к более серьезным визовым мерам в отношении России.
Разрыв соглашения будет означать, что россияне, пытающиеся получить визу, будут вынуждены предоставлять больше документов. Оформление визы также будет более дорогим и будет занимать гораздо больше времени, отмечает FT.
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