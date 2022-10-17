English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика ЕС рассмотрит введение "временного ценового коридора" на российский газ, - Reuters

ЕС рассмотрит введение "временного ценового коридора" на российский газ, - Reuters

17 октября, 2022 понедельник
05:33
Экономика

На встрече послов ЕС в понедельник будут обсуждаться разные временные варианты ограничения цены на российский газ

Об этом сообщает Reuters .

На саммите 20-21 октября лидеры ЕС изучат ряд вариантов ограничения цен на газ, по которому нет согласия уже несколько недель. Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с энергетическим кризисом во вторник до встречи лидеров.

В подготовленном документе говорится, что лидеры согласятся "изучить временный динамический ценовой коридор" на природный газ до тех пор, пока не будет разработан лимит на цены.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены.

Согласно информации, лидеры также "учат временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию, не приводя к общему увеличению потребления газа".

  • Ранее сообщалось, что Евросоюз отказывается от ограничения цены на российский газ, но продолжает введение неожиданных налогов на "избыточные" доходы энергетических компаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
ЕС
Еврокомиссия
Читайте также:
15 октября, 2022 суббота
Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
Втрати окупантів
16 октября, 2022 воскресенье
ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт
Николай Княжицкий
15 октября, 2022 суббота
Николай Княжицкий. Государство сунуло голову в песок
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
17 октября
05:14
В тюрьме Ирана произошел пожар: Четверо заключенных задохнулись, более 60 ранены
01:52
Зеленский призвал брать в плен как можно больше оккупантов
01:14
В России заблокировали сайт "Хочу жить", где можно сдаться в плен ВСУ
00:47
ВСУ за час сбили 11 дронов-камикадзе на Юге
00:20
Зеленский призывает граждан ограничить потребление электричества в пиковые часы
2022, воскресенье
16 октября
23:21
Украина экспортировала около 8 млн тонн продовольствия. Это более 600 судов, - Зеленский
22:37
В Николаевской области есть "прилеты" иранских дронов, несколько удалось сбить, - Ким
22:25
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС создать международный спецтрибунал против руководства РФ
22:21
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Российская армия уже привыкла к отступлению и все чаще учится рыть окопы. Колонка Сергея Згурца
21:56
Хакеры из Украины атаковали российскую ТЭЦ и оставили Ленинградскую область без света
21:25
Эксклюзив
Бегство из Беларуси 100 тысяч мужчин закончится коллапсом в стране, - оппозиционер Латушко о мобилизации беларусов
21:18
США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан
21:17
В Беларуси задержали несколько человек, которые якобы готовили теракты по приказу оппозиции
20:44
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"
20:36
За 16 октября авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по оккупантам, - Генштаб
20:28
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 7-го тура чемпионата Украины
20:21
В Белгороде гражданским отказывают в медицинской помощи из-за большого количества раненых военных
20:07
Оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госчреждения", - Генштаб ВСУ
19:46
Сергей Шойгу
Внебрачная дочь Шойгу является гражданкой Литвы, - СМИ
19:40
Интервью
Российские генералы понимают, что проиграют и их сделают виновными и в военных преступлениях, и в мобилизации, - Фейгин
19:36
Солдатам-мусульманам не понравилось, что полковник сказал об Аллахе. Журналисты выяснили, с чего началась бойня вблизи Белгорода
19:29
"Зерновой коридор" в Черном море будет действовать до 22 ноября
19:12
Эксклюзив
Виталий Портников
Сегодняшняя Россия считает весь украинский народ предателями "русского мира", поэтому стремится его уничтожить, - Портников
19:07
Украинец Лунин помог "Реалу" одолеть "Барселону" в Эль-Классико
19:07
Российский "мобик" жалуется, что у них нет ничего, а у украинцев есть все. Перехват ГУР
18:52
УПЛ: "Шахтер" победил "Динамо" в матче с удалением и пенальти
18:48
Птичка из Азовстали исполнила гимн Украины перед игрой "Динамо" с "Шахтером", а Дианов первым ударил по мячу
18:25
Беженцев из Славянска примет у себя Французская Ривьера
18:24
Дмитрий Песков
"Будет доведена до конца", - Песков о войне с Украиной
18:10
OPINION
Мобилизация для захватнической войны – крайний шаг
18:06
Интервью
Освобождение Херсона может произойти в октябре, – генерал США Ходжес
17:56
Эксклюзив
Россияне несут колоссальные потери на Херсонщине, - полковник СБУ Костенко
17:43
Сербия
Нам не место в ЕС, – глава МВД Сербии
17:23
Россияне удерживают в Крыму похищенных на оккупированных территориях, - представитель президента
17:20
Эксклюзив
Западные средства поражения помогут Украине сбивать не менее 70% российских ракет, - эксперт Defense Express
17:06
Соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5, - Минобороны
16:25
Эксклюзив
Мангушев с Гиркиным
Для Украины Гиркин важен как большой источник информации, - военный эксперт Ступак
16:20
OPINION
Война войной, а яблоки надо собрать
16:19
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин и его режим - раковая опухоль, угрожающая всему миру, - американский политтехнолог Смарт
16:10
Украинский боксер Шелестюк выставил на продажу перчатки с автографом Майвезера, деньги пойдут на ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV