ЕС рассмотрит введение "временного ценового коридора" на российский газ, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

На саммите 20-21 октября лидеры ЕС изучат ряд вариантов ограничения цен на газ, по которому нет согласия уже несколько недель. Еврокомиссия намерена предложить меры по борьбе с энергетическим кризисом во вторник до встречи лидеров.

В подготовленном документе говорится, что лидеры согласятся "изучить временный динамический ценовой коридор" на природный газ до тех пор, пока не будет разработан лимит на цены.

Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят установить ценовой коридор для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон со средним значением ниже рыночной цены.

Согласно информации, лидеры также "учат временные рамки ЕС для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии на уровне, который поможет снизить цены на электроэнергию, не приводя к общему увеличению потребления газа".

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказывается от ограничения цены на российский газ, но продолжает введение неожиданных налогов на "избыточные" доходы энергетических компаний.