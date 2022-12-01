Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед двухдневным заседанием Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Боррель заявил, что Россия не способна завоевать Украину, поэтому планомерно уничтожает ее территорию:

"Их цель – погрузить украинский народ во тьму и холод на зиму. Это вооружение зимы. Это военное преступление", - заявил он.

Боррель отметил, что на предстоящей встрече ОБСЕ будет обсуждаться путь к новому порядку безопасности, ведь "Россия полностью сломала тот, что был у нас".

По словам Жозепа Борреля, работа заседания будет проходить в трех направлениях.

Во-первых, поддержка Международного уголовного суда, украинского прокурора и создание специального трибунала.

Во-вторых, привлечение заблокированных и конфискованных российских средств на восстановление Украины.

В-третьих, коммуникация с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

"На этой встрече я буду представлять нашу поддержку - поддержку Европейского Союза - ОБСЕ и Украине. Я объявлю о дополнительном взносе более 1 млн евро для операций по разминированию в Украине через ОБСЕ", - подчеркнул Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Жозеп Боррель также убежден, что Российская Федерация должна платить за восстановление Украины:

"Мы изъяли почти 20 миллиардов евро у олигархов и людей, поддерживающих Россию. Кроме того, мы контролируем около 300 миллиардов евро финансовых ресурсов Центрального банка России. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. ... Мы (с коллегами, - ред.) ) изучим все правовые возможности, чтобы убедиться, что Россия заплатит за разрушения, которые она наносит Украине. Эти резервы заблокированы, но между блокировкой и конфискацией есть большая разница. Есть юридические процедуры, которые нужно изучить, однако наше предложение на столе", - сказал Верховный представитель ЕС.

Напомним, в ноябре текущего года Украина привлекла 151 млрд. гривен внешней финансовой поддержки, ее составили кредиты и гранты.

1 декабря появилось сообщение, что ООН предложила 5,7 млрд долларов для гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам

Тогда же информировали , что европейские компании помогают восстанавливать энергетику Украины: уже отправлено 37 грузов из 20 стран, еще 47 – в пути.

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