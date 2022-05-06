ЕС рассмотрит отсрочку для трех стран эмбарго на российскую нефть до 2024 года, Венгрия просит еще больше времени, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Все остальные страны-члены будут постепенно прекращать импорт до конца 2022 года, при этом импорт сырой нефти будет прекращен через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь месяцев", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против первоначального предложения ЕС по эмбарго на российскую нефть. Он сказал, что хочет пятилетнего освобождения от запрета после того, как ЕС сначала предложил дать стране один год отсрочки.

Венгрия, Словакия и Чехия зависимы от российской нефти, но на них приходится небольшая доля общего импорта ЕС из РФ. Странам не будет разрешено продавать импортируемую ими нефть.

Напомним, шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.