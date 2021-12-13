ЕС рассматривает возможность введения санкций для сдерживания РФ, - Боррель

Об этом он сообщил в понедельник, 13 декабря, изданию Reuters по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Брюсселе, где было запланировано обсудить скопления российских войск на границе Украины.



По словам Борреля, во время встречи в понедельник не будут приняты никакие решения по санкциям против РФ.



"Мы находимся в режиме сдерживания", – сказал глава дипломатии ЕС журналистам. "В любом случае мы пошлем четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет дорого стоить России... Мы вместе с США и Великобританией изучаем, какие (санкции) могут быть, когда и как, согласовываем".



Дипломаты ЕС сообщили изданию, что дискуссии были сосредоточены на постепенном ужесточении каких-либо санкций, начиная от возможных запретов на поездки и замораживания активов российских политиков до запрета финансовых и банковских связей с РФ. Также рассматривают возможность недопущения ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".



"Мы убеждены, что Россия действительно готовится к тотальной войне против Украины. Это беспрецедентное событие, вероятно, со времен Второй мировой войны", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он подчеркнул, что на беспрецедентную атаку должен быть такой же ответ и со стороны западных стран.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины.

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила , что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира.