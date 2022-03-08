ЕС рассматривает режим Лукашенко в Беларуси как соагрессора в войне России против Украины

Об этом сообщает "Укринформ".



"Полномасштабная война президента Путина против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Историческая резолюция ГА ООН на прошлой неделе показала, что международное сообщество единственно выступает против российской захватнической войны. Россия, с участием режима Лукашен как соагрессора, несет полную ответственность за жертвы среди людей, ранения и разрушения", - говорится в заявлении.



ЕС выступил с требованием к России "немедленно прекратить свои военные действия, вывести все свои войска по всей территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод".



Также Россия "должна прекратить свою кампанию дезинформации и кибератак".



"Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не способствовать российской агрессии и соблюдать свои международные обязательства. ЕС решительно поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, а также усилия украинских Вооруженных сил по защите территориальной целостности и населения Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН ", – говорится в заявлении ЕС.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что кафиры наносят авиаудары из Беларуси.