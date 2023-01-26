ЕС рассматривает ограничение цены на экспорт нефтепродуктов России, - Bloomberg
ЕС рассматривает ограничение цены на экспорт дизельного топлива в $100 и к продуктам со скидкой, таким как мазут
Об этом сообщает Bloomberg.
ЕС планирует ограничить цену на экспорт нефтепродуктов РФ. Цена в 100 долларов за баррель будет применяться к таким продуктам, как дизельное топливо. Ограничение в 45 долларов за баррель будет применяться к продуктам со скидкой, таким как мазут.
ЕС и G7 хотят ввести ценовые ограничения на российский экспорт в третьи страны, но цена на нефть переменна. Вместе с тем, переговоры по уровню цен усложняются попыткой ЕС сбалансировать две конкурирующие цели: ограничить российские доходы и предотвратить скачки цен или дефицит ключевых продуктов на мировом рынке.
Известно, что обсуждение уровней цен начнется 27 января и будет продолжаться в течение нескольких дней. В ЕС должны договориться о предельных уровнях цен, которые затем утвердят G7.
ЕС намерен запретить импорт российских нефтепродуктов начиная с 5 февраля как часть усилий, направленных на введение санкций против России за ее вторжение в Украину.
- 10 января СМИ сообщили, что страны G7 готовят две предельные цены на российские нефтепродукты. С 5 февраля, когда вступят в силу санкции ЕС по запрету на импорт российских нефтепродуктов, коалиция G7 также введет ограничение цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше снизить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать свое вторжение в Украину.
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