Об этом сообщает издание Tagesschau .

Стало известно, что министры энергетики стран-членов обсудили это на встрече в Стокгольме, объяснила французский министр Аньес Паннье-Рунахер.

Кроме того, также с учетом войны в Украине и зависимости от поставок российских энергоносителей, страны ЕС установили добровольную целевую экономию в своем чрезвычайном газовом плане. Страны-члены должны сэкономить 15% с августа 2022 по март 2023 года - по сравнению со средним показателем за последние пять лет в этот период.

Издание отмечает, что цель в значительной степени достигнута благодаря мягкой зимней погоде и повышенным тарифам, призванным побуждать потребителей и бизнес к экономии.

По данным статистического агентства ЕС Eurostat, потребление природного газа в ЕС упало примерно на 20% в период с августа по ноябрь.

"Мы не должны останавливаться на достигнутом", – заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон в понедельник вечером. Этот план является "критически важным" для подготовки к следующей зиме.

Другие страны были осторожнее. Министр энергетики Чехии Йозеф Сикелла заявил, что прошлогодние решения "невозможно повторить".