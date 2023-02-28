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ЕС рассматривает дальнейшее сокращение потребления газа по плану, принятому на фоне шантажа РФ

28 февраля, 2023 вторник
20:46
Экономика

ЕС рассматривает возможность продолжения принятого в июле плана действий в газовой сфере на следующую осень

Об этом сообщает издание Tagesschau .

Стало известно, что министры энергетики стран-членов обсудили это на встрече в Стокгольме, объяснила французский министр Аньес Паннье-Рунахер.

Кроме того, также с учетом войны в Украине и зависимости от поставок российских энергоносителей, страны ЕС установили добровольную целевую экономию в своем чрезвычайном газовом плане. Страны-члены должны сэкономить 15% с августа 2022 по март 2023 года - по сравнению со средним показателем за последние пять лет в этот период.

Издание отмечает, что цель в значительной степени достигнута благодаря мягкой зимней погоде и повышенным тарифам, призванным побуждать потребителей и бизнес к экономии.

По данным статистического агентства ЕС Eurostat, потребление природного газа в ЕС упало примерно на 20% в период с августа по ноябрь.

"Мы не должны останавливаться на достигнутом", – заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон в понедельник вечером. Этот план является "критически важным" для подготовки к следующей зиме.

Другие страны были осторожнее. Министр энергетики Чехии Йозеф Сикелла заявил, что прошлогодние решения "невозможно повторить".

  • Напомним, 26 июля страны Европейского Союза одобрили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.
  • 10 февраля министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил , что страна сейчас независима от российского угля, нефтепродуктов и сырой нефти.
  • 13 февраля стало известно, что Италия планирует положить конец своей зависимости от российского газа до конца этого года.
  • 19 февраля министр промышленности и торговли Йозеф Сикелла сообщил , что в январе Чехия обошлась без российского газа, результатом чего стало падение цен и увеличение запасов топлива.
  • 26 февраля стало известно, что в Европейском Союзе был разработан четкий план для реализации новой энергетической стратегии, который позволит полностью отказаться от импорта российского газа и перейти на другие источники.
Россия
ЕС
газ
война с Россией
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