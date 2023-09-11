ЕС расширится, чтобы Путин не захватил новые земли, экзистенциальная угроза Украине – коррупция. Акценты мировых СМИ 11 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 11 сентября.

В ЕС стремятся привлечь восемь новых членов, но это имеет свои угрозы.

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В Politico написали обширную статью посвященную расширению ЕС и назвали ее: "Путин хочет больше земли. ЕС соревнуется, чтобы добиться этого первым".

Война, начатая президентом России Владимиром Путиным, подтолкнула лидеров Европейского Союза к созданию собственных планов расширения. Сейчас продолжаются шаги, чтобы привлечь в блок из 27 стран восемь новых членов.

Но историческое стремление к расширению несет свои опасности для ЕС.

Добавление новых стран — потенциально включая аграрный центр Украины — откроет ящик Пандоры вызовов. Требуются масштабные внутренние реформы, и это, вероятно, спровоцирует годы токсической внутренней борьбы между нынешними членами ЕС.

Несмотря на болезненные сложности любого процесса расширения, агрессия России убедила некоторые правительства ЕС, что они не могут позволить себе ждать.

"Сейчас настал момент быть смелым и изменить наш подход к расширению - чтобы шесть стран Западных Балкан, каждая из них, а также Украина и Молдова, четко стали частью нашей семьи", - сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. "Расширение — это не бюрократическая волокита... Речь идет об экспорте и защите определенной модели жизни свободных, открытых западных демократий".

Ожидается, что расширение будет являться основной темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии ЕС 13 сентября. Министры по делам Европы из 27 столиц блока также должны углубиться в этот вопрос на встрече в конце октября, по словам двух высокопоставленных дипломатов ЕС.

Важно то, что Германия и Франция, похоже, участвуют. Заявка канцлера Германии Олафа Шольца в начале этого года по поводу "расширенной" Европы, а также положительные сигналы из Парижа, где министр по вопросам Европы Лоуренс Бун сказал, что ЕС должен предоставить "последовательное сообщение" странам-кандидатам о присоединении к Союзу — не в последнюю очередь, чтобы помочь воевать с русским влиянием.

Коррупция является вторым фронтом в войне Украины против России

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The New York Times написали статью о проблемах коррупции в Украине, которую назвали: "Коррупция является экзистенциальной угрозой для Украины, и украинцы это знают".

"Президент Джо Байден говорит о разделении мира на автократии и демократии. Но существует более важное разделение: между клептократиями, где лидеры относятся к своим нациям как к личным копилкам, и странам, где коррупция является скорее исключением, чем правилом", - отмечают журналисты.

С 2014 украинцы борются за то, чтобы перетащить свою страну в эту вторую категорию. Революция Достоинства, в результате которой пророссийский президент сбежал, преследовала цель не только освободить Украину от российского влияния. Речь шла также о том, чтобы разрушить хватку олигархов, которые, как и во многих бывших советских республиках, контролировали все от телевизионных станций до политиков в избирательных бюллетенях. Борьба с коррупцией является вторым фронтом в войне против России.

Журналисты отмечают, что Украина прогрессирует и это не маленький подвиг среди горячей войны. Но согласно данным Transparency International, Украина все еще является второй наиболее коррумпированной страной в Европе после России. С момента российского вторжения в феврале 2022 года множество персонажей – от торговцев оружием до поставщиков пищи для солдат – собирались пожинать большие прибыли, создавая личные интересы в продолжении конфликта.

С момента вторжения коррупция была непопулярной темой в Вашингтоне, поскольку она рисковала взорвать американскую поддержку, отчаянно нужную Украине.

"Никто лучше не знает, какой экзистенциальной угрозой может быть коррупция, подрывая общественное доверие и легитимность государства, как сами украинцы. Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в этом году, украинцы считают коррупцию второй по серьезности проблемой страны после российского вторжения. Они знают , что необходимо искоренить отмывание денег и влияние олигархов как условие вступления в ЕС С начала войны процент украинцев, заявляющих, что готовы отстаивать свои права во время общения с бюрократами, вырос вдвое — с 26% в 2021 году до 52% в этом году. Это рождает надежду, что украинцы начинают противостоять коррупции", — пишут журналисты.

Украинские законодатели отказываются от проверки. Более года украинские наблюдательные группы и международные организации, их финансирующие, поощряли правительство возобновить декларирование состояния политиков, требование, которое было приостановлено в первые дни вторжения. На прошлой неделе депутаты в Киеве приняли законопроект, возобновляющий обязанность декларирования, но оставляющий информацию закрытой в течение года и более. Менее чем за 24 часа более 83 тысяч человек подписали петицию с просьбой к Зеленскому наложить вето на законопроект.

Как в Украине производят оружие-приманку

В BBC написали репортаж об оружии-приманке, которое создают в Украине, чтобы направить российские удары по ложным целям. Эти приманки созданы с единственной целью: быть уничтожены как можно скорее. И в этом, как хвастается стоящая за ними металлургическая компания, это оружие-приманка чрезвычайно успешно: сотни стали целью российских войск почти сразу после того, как они были развернуты.

"Украинские пушки-гаубицы Д-20, гаубицы американского производства М777, минометные трубы, РЛС ПВО… список можно продолжать. Если он развернут и функционирует в Украине, велика вероятность, что Метинвест либо скопировал его, либо находится в процессе создания в небольшом ангаре, укрывшейся на краю большой промышленной площадки в центральной Украине. Там вы найдете впечатляющий набор копий новейших американских и европейских технологий для войны", — пишут британские журналисты.

До войны компания являлась крупнейшей металлургической группой Украины, но не занималась производством оружия. На самом деле это все еще не так, поскольку единственным производством "оружия" является эта побочная линия в приманках, чрезвычайно правдивых, но не оборудованных ни дальностью стрельбы, ни высокой ценой. Их цель двойная: спасти жизнь украинцев и заставить россиян растратить собственные очень дорогие беспилотники-камикадзе, снаряды и ракеты.