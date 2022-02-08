ЕС расширит список санкций против РФ за выборы в Крыму, – журналист Радио Свобода
9 февраля послы ЕС расширят список санкций против России за проведение выборов в оккупированном Крыму
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.
"На фоне всей дипломатии самого высокого уровня в отношении России и Украины послы ЕС завтра одобрят добавление еще 5 человек в свой список санкций за подрыв территориальной целостности Украины путем содействия выборам в Госдуму в Крыму в прошлом году", - написал Джозвяк в Twitter.
Ранее сообщалось, что Литва, Болгария, Румыния, Дания и другие страны потребовали добавить еще пять человек или организаций в список санкций ЕС, заключенный после оккупации Россией Крыма в начале 2014 года и с тех пор неоднократно расширявшийся.
- Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России , если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.
- 13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.
- Издание Financial Times со ссылкой на некоторых европейских чиновников сообщило, что у ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ЕС солидарен с Украиной, и в случае усиления агрессии РФ против Москвы будут применены масштабные санкции.
- 24 января в ЕС заявили , что готовы ввести против России "всеобъемлющие, невиданные ранее" экономические санкции в случае нового вторжения в Украину.
- 2 февраля сообщалось, что ЕС заканчивает разработку пакета экономических санкций на случай вторжения России на территорию Украины, также направленного на олигархов из окружения президента Владимира Путина.
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