ЕС расширит список санкций против РФ за выборы в Крыму, – журналист Радио Свобода

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.



"На фоне всей дипломатии самого высокого уровня в отношении России и Украины послы ЕС завтра одобрят добавление еще 5 человек в свой список санкций за подрыв территориальной целостности Украины путем содействия выборам в Госдуму в Крыму в прошлом году", - написал Джозвяк в Twitter.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России , если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.

Издание Financial Times со ссылкой на некоторых европейских чиновников сообщило, что у ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ЕС солидарен с Украиной, и в случае усиления агрессии РФ против Москвы будут применены масштабные санкции.

24 января в ЕС заявили , что готовы ввести против России "всеобъемлющие, невиданные ранее" экономические санкции в случае нового вторжения в Украину.

2 февраля сообщалось, что ЕС заканчивает разработку пакета экономических санкций на случай вторжения России на территорию Украины, также направленного на олигархов из окружения президента Владимира Путина.

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