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ЕС расширит производство боеприпасов для Украины: планирует использовать для этого €500 млн

16 мартa, 2023 четверг
01:19
война с Россией

Евросоюз может выделить 500 млн евро на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей передачи их Украине

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннес.

"Потенциал промышленности ЕС по производству боеприпасов калибра 155 мм остается значительным и его необходимо раскрыть", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас рассматриваются все варианты, включая использование бюджета ЕС, если это потребуется.

"В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. Согласно ему в краткосрочной перспективе 500 млн евро могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов", - пояснила Макгиннес.

Еврокомиссия также готова принять меры по привлечению средств частных компаний с целью увеличения объема производства боеприпасов.

  • Напомним, 8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще предстоит решить, как превратить эти планы в реальность.
  • Также завод по производству боеприпасов советского образца возобновит работу в Болгарии и Румынии .
  • Еще осенью стало известно, что Укроборонпром будет строить боеприпасный завод вместе со страной-членом НАТО.
  • 14 марта Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине. До этого 8 марта послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда евро фонда мира, из которого финансируются военные поставки для Украины.

ЕС
оружие для Украины
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