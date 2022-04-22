ЕС расширил список санкций против Северной Кореи из-за финансирования ядерной программы
Европейский Союз добавил еще 8 граждан и 4 юрлица в список санкций за участие в финансировании ядерной программы Северной Кореи
Об этом идет речь на сайте Европейского Совета.
В новый список вошли лица, занимавшие руководящие должности в учреждениях, занимающихся разработкой ракетной программы, а также физические и юридические лица, занимавшиеся деятельностью по уклонению от санкций, которые могли бы привлечь средства на программы незаконного оружия.
Так, ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы для входящих в санкционный список.
"ЕС полон решимости предотвратить поток компонентов, финансов и знаний, которые КНДР могла бы использовать для поддержки развития своих программ незаконного оружия. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, уважать свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами",- говорится в сообщении.
После нового расширения в списке санкций ЕС по финансированию ядерной программы КНДР теперь 65 физлиц. Кроме того, были заморожены активы 13 организаций. Список также поддерживает все соответствующие резолюции Совбеза ООН, вводящие такие санкции против 80 человек и 75 учреждений.Ранее КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний. В Северной Корее сообщили о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".
Тем не менее, КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания.
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