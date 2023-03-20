ЕС расширил и продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении дополнительных 8 человек и одной организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране", - сообщили в пресс-службе.

"В частности, Рада налагает санкции на членов судебной власти, ответственных за вынесение смертных приговоров в несправедливых судебных процессах, и за пытки осужденных", – добавили там.

Теперь санкции действуют против 204 физических и 34 юридических лиц и предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы лицам из списка. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, используемого для репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

В прошлый раз санкции продлевали 20 февраля.