ЕС расширил и продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека
ЕС продлил срок действия ограничений, введенных против Ирана за нарушение прав человека, и добавил в санкционный список еще восемь физических лиц и одну организацию
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
"Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении дополнительных 8 человек и одной организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране", - сообщили в пресс-службе.
"В частности, Рада налагает санкции на членов судебной власти, ответственных за вынесение смертных приговоров в несправедливых судебных процессах, и за пытки осужденных", – добавили там.
Теперь санкции действуют против 204 физических и 34 юридических лиц и предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в ЕС и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы лицам из списка. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, используемого для репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.
В прошлый раз санкции продлевали 20 февраля.
- 28 февраля канадское правительство ввело новые санкции против иранских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
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