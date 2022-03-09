ЕС работает над новым пакетом санкций против около 100 россиян, - Боррель
Страны Евросоюза готовят новый раунд санкций против РФ из-за вторжения в Украину, включающих запреты на поездки и замораживание активов около 100 россиян
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.
"Государства-члены работают над пакетом санкций против около 100 человек, ответственных на разных уровнях правительства", – сказал Боррель в Европейском парламенте в Страсбурге.
Он отметил, что надеется на договоренность "до конца этой сессии сегодня", не указав больше деталей.
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси, направленный против российских олигархов и трех белорусских банков, а также запрещает экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в РФ.
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