ЕС проверит причастность России к атаке мигрантов на европейские границы

Об этом заявил спикер ЕС Питер Стано, передает Укринформ .

"Мы наблюдаем за ситуацией в России очень внимательно, это часть нашего процесса мониторинга и верификации. Мы изучим информацию и данные, которые есть в ситуации с перелетами из России и о привлечении России к этому делу в целом", - сказал Стано.

По словам спикера, ЕС проводит мониторинг около десяти стран: собирает и анализирует данные по маршрутам перелетов, частоте рейсов, о составе пассажиров, сколько из них возвращаются, где базируются, изучает, кому принадлежат самолеты, которые используют для отправки мигрантов в Беларусь и т.д. .

За миграцией также наблюдают еще в 20 странах, среди которых Россия, Сирия, Иран, Сомали, Ливия, Азербайджан и другие.

Пресссекретарь напомнил, что один из представителей Евросоюза недавно посетил Ирак, чтобы объяснить правительству, как режим Лукашенко использует иракских граждан. По его словам, это снизило миграционный поток из этой страны. Сейчас ЕС контактирует с правительствами других государств, чтобы повлиять на ситуацию.