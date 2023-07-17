ЕС профинансирует создание отдельного от правительства механизма контроля расходов на восстановление
В Украине будет создан отдельный от правительства механизм контроля расходов на восстановление. Для этого ЕС профинансирует разработку онлайн-платформы Big Recovery Portal
Об этом идет речь в сообщении представительства ЕС в Украине.
"Цель проекта — построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств на восстановление, проанализировать их и привлечь общественность к мониторингу восстановления", - пояснили в ЕС.
Big Recovery Portal позволит:
- вести открытую базу проектов восстановления, которые реализуют государство, общины, доноры и благотворители;
- мониторить расходы по этим проектам из открытых источников;
- анализировать приоритетность и целесообразность проектов, их риски и возможные изъяны;
- привлекать активных граждан и общественные организации к мониторингу конкретных проектов восстановления через механизм обратной связи.
Разработкой портала будет заниматься команда "Технологии Прогресса", аналитической составляющей - Центр экономической стратегии и Институт экономических и политических исследований.
- В марте Всемирный банк оценил восстановление экономики Украины в $411 млрд.
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