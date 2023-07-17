Об этом идет речь в сообщении представительства ЕС в Украине.

"Цель проекта — построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств на восстановление, проанализировать их и привлечь общественность к мониторингу восстановления", - пояснили в ЕС.

Big Recovery Portal позволит:

вести открытую базу проектов восстановления, которые реализуют государство, общины, доноры и благотворители;

мониторить расходы по этим проектам из открытых источников;

анализировать приоритетность и целесообразность проектов, их риски и возможные изъяны;

привлекать активных граждан и общественные организации к мониторингу конкретных проектов восстановления через механизм обратной связи.

Разработкой портала будет заниматься команда "Технологии Прогресса", аналитической составляющей - Центр экономической стратегии и Институт экономических и политических исследований.