Политик поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".

"Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину, к какому шантажу не прибегла бы Россия, какой бы не была угроза для нас. Мы будем оказывать финансовую, политическую, военную поддержку сколько понадобится", - отметил Боррель.

Политик добавил, что необходимо завершить российско-украинскую войну.

"Первая цель нашей поддержки - помочь Украине закончить войну. Мы хотим, чтобы эта война закончилась, но не любой ценой. Мы хотим, чтобы война закончилась с уважением к суверенности Украины", - отметил Жозеп Боррель.

3 сентября стало известно, что еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС готов к полному прекращению поставок газа из России.

4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в скором времени Украина получит от Евросоюза транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.

5 сентября Боррель рассказал, что президент России Владимир Путин двигает Украину в Европейский Союз и усиливает решимость построить демократическую страну.