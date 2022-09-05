ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на шантаж России, - Жозеп Боррель
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз будет и в дальнейшем поддерживать Украину, несмотря на шантаж страны-агрессора Российской Федерации
Политик поделился деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".
"Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать Украину, к какому шантажу не прибегла бы Россия, какой бы не была угроза для нас. Мы будем оказывать финансовую, политическую, военную поддержку сколько понадобится", - отметил Боррель.
Политик добавил, что необходимо завершить российско-украинскую войну.
"Первая цель нашей поддержки - помочь Украине закончить войну. Мы хотим, чтобы эта война закончилась, но не любой ценой. Мы хотим, чтобы война закончилась с уважением к суверенности Украины", - отметил Жозеп Боррель.
- 3 сентября стало известно, что еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС готов к полному прекращению поставок газа из России.
- 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в скором времени Украина получит от Евросоюза транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.
- 5 сентября Боррель рассказал, что президент России Владимир Путин двигает Украину в Европейский Союз и усиливает решимость построить демократическую страну.
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