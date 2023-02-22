ЕС продлит санкции против России на полгода, – журналист Йозвяк
Евросоюз продлит антироссийские ограничения на полгода. Из санкционного списка по требованию Венгрии никого не будут исключать
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter .
"В Венгрии отступили. Снова. Сначала были переговоры о девяти людях (которых требовали исключить из санкционного списка, – ред.). Затем о четырех. Вчера – о двух. Сегодня: соглашение без исключений из списка, но продление только на шесть месяцев, а не на девять или 12 месяцев, как просили многие другие страны-члены ЕС", - написал он.
Ранее в Politico сообщалось, что Венгрия потребовала исключить из санкционного списка четырех россиян, иначе она заблокирует продление ограничений против РФ.
- Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку Путину.
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