ЕС продлил санкции против России из-за применения "Новичка"

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС .

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры против распространения и использования химического оружия еще на год, до 16 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

В целом ограничительные меры касаются 15 человек и 2 организаций. Санкции предусматривают заморозку активов этих лиц, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица также подпадают под запрет на въезд, запрещающий им въезд или транзит через территорию ЕС.

Отмечается, что режим санкций ЕС направлен на содействие усилиям Сюоза по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также на поддержку Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и использования химического оружия и его уничтожении.

К слову, санкции ЕС "подтапливают" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают ей обходить введенные Западом ограничения.