ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия
Евросоюз продлил санкции за распространение химического оружия против РФ и Сирии до 16 октября 2022 года
Об этом говорится в решении Совета ЕС.
"Сегодня Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС за применение и распространение химического оружия до 16 октября 2022 года", - говорится в решении.
Эти санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.
В списке насчитывается 15 человек - 10 россиян и 5 сирийцев. Четверо россиян из списка принимали участие в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Также под санкциями две организации - Центр научных исследований в Сирии и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.
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