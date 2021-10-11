ЕС продлил санкции против России и Сирии за распространение химоружия

Об этом говорится в решении Совета ЕС.

"Сегодня Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС за применение и распространение химического оружия до 16 октября 2022 года", - говорится в решении.

Эти санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов.

В списке насчитывается 15 человек - 10 россиян и 5 сирийцев. Четверо россиян из списка принимали участие в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Также под санкциями две организации - Центр научных исследований в Сирии и российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

