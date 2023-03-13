Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода, - журналист

ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода, - журналист

13 мартa, 2023 понедельник
13:20
война с Россией ЕС

Европейский Союз продлил еще на полгода персональные санкции против почти 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц из РФ из-за войны против Украины

Об этом информирует твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .

"Заморозка активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев", - написал журналист.

Сообщается, что, несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили.

  • Министерство финансов США 3 февраля ввело санкции против восьми высокопоставленных должностных лиц иранского производителя беспилотников в ответ на поставки Тегераном беспилотников России для войны против Украины.
  • Несмотря на санкции, ВПК Китая и России продолжают сотрудничать : в течение 2022 года РФ получала от КНР детали для вертолетов и радиооборудования.
  • Во время встречи в Канаде 7 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр страны Джастин Трюдо заверили Киев в непреклонной поддержке.
  • 10 марта Канада запретила импорт росскийского алюминия и стали.
  • В Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет – всего 287 юридических и 120 физических лиц.
Новости
Мир
Россия
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
Тайсон Ф'юрі
11 мартa, 2023 суббота
Фьюри прокомментировал ответ Усика на свой ультиматум
Рів на кордоні України та Молдови
12 мартa, 2023 воскресенье
Санду отреагировала на появление траншей вдоль границы с Украиной
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.07
    Покупка 38.07
    Продажа 38.86
  • EUR
    Покупка 40.06
    Продажа 41.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 мартa
14:00
OPINION
Сейчас пришел наш "43-й"
13:38
Олег Николенко
"Не там ищет врага грузинская власть": МЗС Украины отреагировало на заявление премьера Грузии
13:36
Эксклюзив
Китай готовится к противостоянию века, - китаевед Голод
13:22
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
13:15
Пригожин заявил об урегулировании конфликта с российским минобороны
13:09
Обновлено
Россия обстреляла Черниговщину. В Сумской области один человек погиб, четверо ранены
13:04
В Харькове призывают уменьшить потребление света из-за восстановительных работ
13:03
В Кремле прокомментировали ответ Зеленского на петицию о переименовании России
13:00
Оккупанты на Донетчине довели железную дорогу до плачевного состояния: в Центре нацсопротивления раскрыли подробности
12:56
Оккупанты планируют эвакуацию чиновников и их семей из Васильевки на Запорожье в Крым
12:44
Сильный ветер и сухой воздух с солнышком: прогноз погоды в Украине 14 марта от Наталки Диденко
12:38
Обновлено
За сутки в Донецкой области армия РФ ранила восьмерых мирных жителей
12:37
Последний абсолютный чемпион в супертяжелом весе дал прогноз на бой Усика против Фьюри
12:26
В Харьковской области гражданский наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести
12:23
Расстрелянный россиянами украинский воин оказался уроженцем Молдовы, в Кишиневе отреагировали
12:17
Обновлено
Враг обстрелял громаду в Николаевской области: два человека погибли, среди пострадавших ребенок
12:02
Лукашенко в Тегеране подписал документ о всестороннем сотрудничестве Беларуси и Ирана
12:01
OPINION
Америка и Европа стремятся помочь ВСУ победить "на одном дыхании"
11:52
Обновлено
РФ вывела в Черное море 3 ракетоносителя, на них может быть до 20 ракет "Калибр"
11:36
В Воздушных силах рассказали, что нужно для старта учений украинских пилотов на западных истребителях
11:32
Во временно оккупированном Мариуполе и близлежащих селах ночью прогремели взрывы
11:27
Кличко признался, что в январе был близок к объявлению эвакуации населения из города
11:17
В Укрэнерго рассказали, в каких регионах 13 марта возможны стабилизационные отключения и сетевые ограничения
10:59
Великобритания одобрила увеличение экспорта подлодок в Тайвань, что может разозлить Китай, – Reuters
10:58
Эксклюзив
Ситуация в Бахмуте крайне острая: бойцы выбивают врага из окопов, - заместитель командира Кудряшов
10:54
ДБР начало расследование избиения срочника командиром в части на Житомирщине, ему грозит до 12 лет
10:49
"Пропаганда хорошего русского как образец аполитичности": как украинцы отреагировали на статуэтку "Оскар" для фильма о Навальном
10:39
Немецкий импорт нефти из России упал на 99,9%
10:24
Си Цзиньпин планирует посетить Россию на следующей неделе, - Reuters
10:16
Инфографика
доллар
Сколько стоит доллар и евро: актуальный курс валют на 13 марта
10:13
Помогал оккупантам искать патриотов, проникать в дома и грабить украинцев: жителю Херсонщины объявили подозрение
10:07
OPINION
Политика Китая: обманул кого-то — молодец
10:01
Эксклюзив
С севера Бахмута противник начал двигаться по трассе, ведущей к Славянску, - Згурец
09:57
Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в прошлом году, - SIPRI
09:53
Премьер Грузии заявил, что ситуацию в стране расшатывали провокаторы и "люди в сатанинской форме"
09:50
Поведение Китая вызывает беспокойство, это системный вызов для мирового порядка
09:37
В некоторых районах Киева действуют стабилизационные отключения
09:34
В Харьковской области враг обстрелял мирные населенные пункты в трех районах
09:30
В Бахмуте штурмовые отряды вагнеровцев пытаются прорвать оборону и продвинуться в центральные районы, - Сырский
09:17
"Тесно взаимосвязаны экономически": новый премьер Китая выступил за сотрудничество с США
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV