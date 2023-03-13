ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода, - журналист
Европейский Союз продлил еще на полгода персональные санкции против почти 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц из РФ из-за войны против Украины
Об этом информирует твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .
"Заморозка активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев", - написал журналист.
Сообщается, что, несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили.
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