ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода, - журналист

Об этом информирует твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка .

"Заморозка активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененные ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев", - написал журналист.

Сообщается, что, несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили.