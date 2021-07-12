ЕС продлил санкции против РФ в январе 2022
12 июля ЕС утвердил продление санкций против РФ по оккупации Крыма на полгода
Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"Утверждено продолжения экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев Украине и Крыму", - отметил он.
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Решение Совета ЕС последовало после оценки состояния выполнения Минских соглашений.
"По этому поводу лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией, руководители ЕС единогласно решили продолжить экономические санкции против нее", - говорится в сообщении.
- Напомним, 29 июня представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил , что ЕС продолжит давить санкциями на Россию из-за кибератак и отказ сотрудничать в сбивания рейса MH17 над Донбассом
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