ЕС продлил санкции против РФ в январе 2022

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.



"Утверждено продолжения экономических санкций ЕС против России на 6 месяцев Украине и Крыму", - отметил он.



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Решение Совета ЕС последовало после оценки состояния выполнения Минских соглашений.



"По этому поводу лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией, руководители ЕС единогласно решили продолжить экономические санкции против нее", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил , что ЕС продолжит давить санкциями на Россию из-за кибератак и отказ сотрудничать в сбивания рейса MH17 над Донбассом