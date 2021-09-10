ЕС продлил персональные санкции против РФ из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе
Совет Европейского Союза продлил персональные санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессию на Донбассе в марте 2022 года
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Так, Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2022 года.
Ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.
Санкции по-прежнему будут применяться к 177 физических и 48 юридических лиц.
- Напомним, Послы ЕС 8 сентября согласовали продление персональных санкций против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
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