ЕС продлил персональные санкции против РФ из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Так, Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2022 года.

Ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.

Санкции по-прежнему будут применяться к 177 физических и 48 юридических лиц.

Напомним, Послы ЕС 8 сентября согласовали продление персональных санкций против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

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