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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

30 июня, 2023 пятница
15:43
Экономика санкции против РФ

В пятницу, 30 июня, были продлены санкционные ограничения Европейского Союза против России на шесть месяцев

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Европейский совет решил продлевать срок российским санкциям ЕС на 6 месяцев", – пишет Джозвяк.

В то же время Венгрия требовала провести оценку влияния санкций: "Но наконец согласилась дать "зеленый свет", учитывая оценку Комиссией санкций, которая вскоре ожидается".

Что известно о санкциях против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка ее компании выступили Греция и Швейцария .

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники .

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются того, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.

Мир
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ЕС
Венгрия
санкции против России
Война с Россией
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