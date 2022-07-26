ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление пресс-службы Совета ЕС.

На сегодняшний день санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Как передает Европейская Правда, в дополнение к экономическим санкциям против России ЕС ввел различные ответные меры в ответ на преступные действия РФ против Украины.

К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированными Крымом и городом Севастополем, а также с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.