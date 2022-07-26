ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода
Совет Евросоюза принял решение о продлении ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики на 6 месяцев - до 31 января 2023 года
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление пресс-службы Совета ЕС.
На сегодняшний день санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.
Как передает Европейская Правда, в дополнение к экономическим санкциям против России ЕС ввел различные ответные меры в ответ на преступные действия РФ против Украины.
К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированными Крымом и городом Севастополем, а также с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.
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