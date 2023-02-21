ЕС продлил до 2024 года действие санкций против РФ за признание "независимости" оккупированных территорий Украины
Санкции против России за незаконное признание независимости, оккупацию или аннексию территорий Украины будут действовать до 24 февраля 2024 года
Об этом говорится в решении Совета Евросоюза, опубликованном в официальном журнале ЕС 21 февраля.
"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и предан полной реализации политики непризнания по поводу незаконной российской аннексии", - говорится в сообщении.
Отмечают, что Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Россией как нарушение международного права.
Решение вступит в силу 22 февраля 2023 года. Оно касается также санкций, введенных 23 февраля 2022 года "в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством". В октябре 2022 года эти санкции были расширены в ответ на признание Россией оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также подписание Путиным указов "о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями".
- 23 февраля министры финансов стран G7 встретятся , чтобы обсудить новые санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
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