ЕС продлил до 2024 года действие санкций против РФ за признание "независимости" оккупированных территорий Украины

Об этом говорится в решении Совета Евросоюза, опубликованном в официальном журнале ЕС 21 февраля.

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и предан полной реализации политики непризнания по поводу незаконной российской аннексии", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Россией как нарушение международного права.

Решение вступит в силу 22 февраля 2023 года. Оно касается также санкций, введенных 23 февраля 2022 года "в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией некоторых районов Украины, не контролируемых правительством". В октябре 2022 года эти санкции были расширены в ответ на признание Россией оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также подписание Путиным указов "о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями".