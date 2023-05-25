ЕС продлил действие "экономического безвиза" с Украиной на год

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и пресс-служба Совета ЕС .

"Возобновляя эти меры, ЕС продолжает демонстрировать свою твердую политическую и экономическую поддержку Украине, которая все еще сталкивается с неспровоцированной и неоправданной военной агрессией со стороны России", - говорится в сообщении.

Таким образом эти меры помогут Украине сохранить стабильные торговые отношения с ЕС и поддержать экономику страны в очень сложных условиях.

Совет ЕС добавляет, что это решение вместе со значительной военной, финансовой и гуманитарной помощью имеет решающее значение для поддержания долгосрочного восстановления Украины.

Настоящее постановление применяется к экспорту фруктов и овощей, подпадающих под действие системы входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подпадающих под действие системы тарифных квот.

Денис Шмыгаль поблагодарил партнеров за поддержку и такое решение: "Благодарны европейским партнерам за принятое решение, которое поможет украинскому бизнесу и украинской экономике в сверхсложных военных условиях".

Регламент вступит в силу 6 июня после того, как его подпишут представители Европейского Совета и Европейского Парламента и опубликуют в Официальном журнале.