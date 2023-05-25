ЕС продлил действие "экономического безвиза" с Украиной на год
Совет ЕС продлил действие "экономического безвиза" с Украиной. Это означает, что украинские компании, экспортирующие товары в ЕС, не будут платить никаких таможенных пошлин, квот или тарифов, по крайней мере до июня 2024 года
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и пресс-служба Совета ЕС .
"Возобновляя эти меры, ЕС продолжает демонстрировать свою твердую политическую и экономическую поддержку Украине, которая все еще сталкивается с неспровоцированной и неоправданной военной агрессией со стороны России", - говорится в сообщении.
Таким образом эти меры помогут Украине сохранить стабильные торговые отношения с ЕС и поддержать экономику страны в очень сложных условиях.
Совет ЕС добавляет, что это решение вместе со значительной военной, финансовой и гуманитарной помощью имеет решающее значение для поддержания долгосрочного восстановления Украины.
Настоящее постановление применяется к экспорту фруктов и овощей, подпадающих под действие системы входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подпадающих под действие системы тарифных квот.
Денис Шмыгаль поблагодарил партнеров за поддержку и такое решение: "Благодарны европейским партнерам за принятое решение, которое поможет украинскому бизнесу и украинской экономике в сверхсложных военных условиях".
Регламент вступит в силу 6 июня после того, как его подпишут представители Европейского Совета и Европейского Парламента и опубликуют в Официальном журнале.
- 27 апреля комитет Европарламента поддержал продление на год беспошлинной торговли с Украиной. Затем его одобрили послы ЕС. Далее это решение должны проголосовать евродепутаты во время пленарной сессии 8-11 мая. Оно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
- 28 апреля в разговоре с президентом Евросовета Зеленский предложил продлить беспошлинную торговлю с ЕС на неограниченный срок.
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