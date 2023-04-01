ЕС призывает Беларусь не размещать на своей территории ядерное оружие РФ
Власти Беларуси должны принять решение об отказе от размещения на своей территории российского ядерного оружия
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению угроз Путина по поводу размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског, сообщает Укринформ.
"Беларусь до сих пор может решить отказаться размещать российское ядерное оружие. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и изменить свое решение, что лишь усугубит напряжение в регионе", - сказал Ског.
Он подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия "недопустимы".
"Решение России не ослабит нашей решимости в поддержке Украины", – отметил дипломат.
Кроме того, Ског призвал РФ вернуться к выполнению договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегического наступательного вооружения из США.
- 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- Ранее, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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