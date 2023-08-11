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ЕС призвал военную хунту Нигера освободить задержанного президента и его семью

11 августа, 2023 пятница
14:03
Мир Жозеп Боррель

Европейский Союз призвал военную хунту Нигера освободить свергнутого в результате госпереворота президента страны Мохаммеда Базума и его семью

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС снова выражает глубокую обеспокоенность ухудшением условий содержания президента
Мохамед Базум и его семьи, которые, по последней информации, были лишены пищи, электроэнергии и медицинской помощи в течение нескольких дней", - написал он.

Боррель отметил, что ЕС призывает военную хунту Нигеру немедленно и безусловно освободить президента и членов его семьи.

"Президент Базум посвятил свою жизнь работе над улучшением повседневной жизни нигерцев. Нет оправдания для такого лечения", – написал представитель ЕС.

Что известно о госперевороте в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

"Члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в заявлении Совбеза.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея - они размахивали российскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.

2 августа Италия эвакуировала из Нигера 87 человек. Среди них – 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии. На следующий день США заявили , что частично эвакуируют часть сотрудников и их семей из своего посольства в стране. Однако посольство США открыто для предоставления ограниченных экстренных услуг гражданам США. Также 3 августа президент США Джо Байден призвал хунту в Нигере освободить демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума и его семью, удерживаемых после государственного переворота.

Президент Нигера Мохамед Базум, которого после госпереворота удерживает хунта, призвал международную совместную помощь восстановить конституционный порядок в стране.

5 августа стало известно, что страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохаммеда Базума. В тот же день сообщили, что правительство Соединенных Штатов приостанавливает некоторые программы иностранной помощи в пользу властей Нигера. Эта временная мера не влияет на все иностранные программы помощи США в Нигере.

Позже, 6 августа, сообщалось , что военная хунта в Нигере обратилась к вагнеровцам за помощью из-за приближения крайнего срока для увольнения свергнутого президента страны.

Также 7 августа сообщалось, что хунта Нигера частично закрыла воздушное пространство страны , предупредив о нападении "иностранного государства", поскольку в воскресенье истек крайний срок для восстановления в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума.

Лидеры хунты в Нигере 8 августа отказали высокопоставленному чиновнику США во встрече с свергнутым президентом этой западноафриканской страны и отвергли призывы восстановить демократию после переворота. А 9 августа в Соединенных Штатах не видят признаков того , что наемники ЧВК Вагнера причастны к военному перевороту в Нигере, однако считают непонятным некоторые действия Евгения Пригожина.

10 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что лидеры военного переворота в Нигере понесут ответственность за безопасность свергнутого президента Мохаммеда Базума, которого хунта ранее пригрозила убить за военное вмешательство других стран.

ЕС
Африка
Жозеп Боррель
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