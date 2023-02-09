ЕС призвал Россию прекратить делать абсурдные заявления о том, что она "жертва"
Европейский Союз призвал Россию прекратить абсурдные заявления, будто именно она является "жертвой", а не страной-агрессоркой
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Европейского Союза "Об агрессии российской федерации против Украины", оглашенное во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене.
"Российская делегация здесь и на других международных форумах должна прекратить свои абсурдные заявления о том, что она является "жертвой". Россия является агрессором, ее войска развернуты на территории другого суверенного государства. А не наоборот", - говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении добавили, что нет никаких сомнений в том, что российская агрессия незаконна согласно международному праву.
"Мы, как и подавляющее большинство коллег за этим столом, осуждали и решительным образом будем осуждать это возмутительное нарушение Россией международного права, Устава ООН и принципов и обязательств ОБСЕ", - добавили в обращении.
Дипломаты ЕС утверждают, что Кремль недооценил упорство и решимость Украины и украинского народа в защите своей Родины, своей свободы и европейского будущего.
Поэтому они вместе с международными партнерами "решили поддержать Украину, предоставив ей, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, средства для самозащиты" и полностью поддерживают Формулу мира президента Зеленского.
Евросоюз указывает, что Россия должна немедленно прекратить зверства, которые она совершает в Украине, а заявления Путина, угрожавшего международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали.
- 1 февраля представительница Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Евгения Кравчук в эфире программы "Spotlight Ukraine" на Еспресо рассказала о трибунале ПАСЕ для российского и белорусского руководства и о том, будет ли Путин привлечен к ответственности в Гааге.
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