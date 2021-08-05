ЕС призвал прекратить огонь в Афганистане

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Хосепа Борреля и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, передает Укринформ .



"Евросоюз призывает к срочному, всестороннему и постоянному прекращению огня, чтобы дать шанс миру (в Афганистане)", - говорится в заявлении.



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Отмечается, что ЕС осуждает эскалацию насилия в стране, в частности нападение на офис Миссии ООН в провинции Герат, нападение в Лашкар-Гахе, повлекшие по меньшей мере 40 жертв среди гражданского населения, а также последняя атака, направленная на резиденцию министра обороны (погибло восемь человек и ранены по меньшей мере 20 человек).

"Военное наступление "Талибана" прямо противоречит их заявленным обязательствам по урегулированию конфликта путем переговоров и мирного процесса", - говорится в заявлении.

Напомним, 14 июля талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном.

16 июля в Афганистане было убит индийский фотокорреспондент, лауреата Пулитцеровской премии, Даниша Сидики.

Представители движения "Талибан" совершили ракетный обстрел аэропорта в Кандагаре