ЕС призвал прекратить огонь в Афганистане
Европейский Союз призвал к срочному прекращению огня в Афганистане
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Хосепа Борреля и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, передает Укринформ .
"Евросоюз призывает к срочному, всестороннему и постоянному прекращению огня, чтобы дать шанс миру (в Афганистане)", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что ЕС осуждает эскалацию насилия в стране, в частности нападение на офис Миссии ООН в провинции Герат, нападение в Лашкар-Гахе, повлекшие по меньшей мере 40 жертв среди гражданского населения, а также последняя атака, направленная на резиденцию министра обороны (погибло восемь человек и ранены по меньшей мере 20 человек).
"Военное наступление "Талибана" прямо противоречит их заявленным обязательствам по урегулированию конфликта путем переговоров и мирного процесса", - говорится в заявлении.
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