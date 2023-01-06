ЕС призвал правительство Украины утвердить государственную антикоррупционную программу

Об этом идет речь в заявлении представительства ЕС в Украине.

"Государственная антикоррупционная программа Украины, результат огромной межведомственной работы при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС, сейчас находится на утверждении в Кабинете министров. Это краеугольный камень свободного и демократического будущего Украины по пути в ЕС и, в частности, ее восстановление", - говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что внедрение этого амбициозного и качественного документа, в основе которого лежит Антикоррупционная стратегия, сможет начаться как можно быстрее для дальнейших антикоррупционных реформ в Украине. С этой надеждой мы продолжаем твердо стоять бок о бок с Украиной", - отметили в представительстве ЕС .

Ранее стало известно, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве, 3 февраля. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поговорила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала нашей стране дальнейшую поддержку.

4 января спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что детали относительно места проведения саммита Украина - ЕС все еще согласовывают.

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