ЕС призвал Китай помочь закончить войну в Украине и не препятствовать санкциям против РФ

Об этом сообщает The Guardian .



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что онлайн-переговоры с руководством Китая, премьер-министром Ли Кецяном и президентом Си Цзиньпином прошли в очень трезвой атмосфере.



Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС призвал Китай помочь остановить войну в Украине.



"Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права", - подчеркнул он.



Фон дер Ляен отметила, что, как постоянный член Совбеза, Китай несет "очень особую ответственность". Она заявила, что ЕС предостерег китайских лидеров от помощи России уклоняться от западных санкций.



"Мы также четко дали понять, что Китай должен если не поддерживать, то по крайней мере не вмешиваться в наши санкции. Это приведет к серьезному ущербу репутации Китая здесь, в Европе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.



По ее словам, ежедневно Китай и ЕС обмениваются товарами и услугами стоимостью около €2 млрд, в то время как китайско-российская торговля составляет всего €330 млн в день.



В то же время лидеры ЕС ушли от ответа на вопрос о том, получили ли они обещание от Китая не помогать России.



"Мы надеемся, что наши аргументы были услышаны китайцами", – сказал Мишель.

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