English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир ЕС призвал Китай помочь закончить войну в Украине и не препятствовать санкциям против РФ

ЕС призвал Китай помочь закончить войну в Украине и не препятствовать санкциям против РФ

1 апреля, 2022 пятница
18:36
Мир китай

Лидеры Европейского Союза призвали Китай помочь прекратить войну в Украине и если не поддерживать, то по крайней мере не вмешиваться в санкции против России

Об этом сообщает The Guardian .

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что онлайн-переговоры с руководством Китая, премьер-министром Ли Кецяном и президентом Си Цзиньпином прошли в очень трезвой атмосфере.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС призвал Китай помочь остановить войну в Украине.

"Китай не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права", - подчеркнул он.

Фон дер Ляен отметила, что, как постоянный член Совбеза, Китай несет "очень особую ответственность". Она заявила, что ЕС предостерег китайских лидеров от помощи России уклоняться от западных санкций.

"Мы также четко дали понять, что Китай должен если не поддерживать, то по крайней мере не вмешиваться в наши санкции. Это приведет к серьезному ущербу репутации Китая здесь, в Европе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, ежедневно Китай и ЕС обмениваются товарами и услугами стоимостью около €2 млрд, в то время как китайско-российская торговля составляет всего €330 млн в день.

В то же время лидеры ЕС ушли от ответа на вопрос о том, получили ли они обещание от Китая не помогать России.

"Мы надеемся, что наши аргументы были услышаны китайцами", – сказал Мишель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Китай
война с Россией
Урсула фон дер Ляйен
Шарль Мишель
Читайте также:
Дрон Switchblades
31 мартa, 2022 четверг
100 дронов Switchblades и ракеты земля-воздух. В Пентагоне рассказали о поставках в Украину нового оружия
Херсон окупанти
31 мартa, 2022 четверг
Освобождение Херсона может кардинально изменить ход этой войны, - Фейгин
31 мартa, 2022 четверг
"Враг залег навечно": ГПСУ сообщила об уничтожении вражеской пехоты, скрыто двигавшейся к позициям ВСУ
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.37
    Продажа 32.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
1 апреля
19:55
Ирина Венедиктова
$4,8 млн экс-министра из окружения Януковича передали на нужды обороны Украины, - Венедиктова
19:36
Количество заявок на получение пособия в 6500 грн выросло до 5 млн, - премьер
19:36
В сербском городе-побратиме Львова памятник Шевченко разрисовали символом оккупантов "Z"
19:23
Влияние санкций: британская "дочка" российского Сбербанка объявила о банкротстве
19:05
ВСУ освободили Бородянку и Бучу в Киевской области
19:03
Украинская поэтесса Любовь Якимчук выступит на церемонии Grammy
18:59
Вас обманывают, выйдите из этого круга. Чешский МИД обратился к российским дипломатам
18:41
На ЧАЭС зафиксируют все, что оставили после себя оккупанты
18:36
Порошенко: Рада поддержала наши законопроекты о социальной защите бойцов терробороны, лечении раненых за границей и запрете рашистских символов
18:29
ВСУ
Оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин, - ОПУ
18:19
В Мелитополе оккупанты похитили трех директоров школ и "постановили" обучать детей в городе по российским программам, - Денисова
18:08
В Чернигове россияне обстреляли онкоцентр и травмировали трех человек, - Суспильне
18:01
Зеленский обсудил с Макроном создание гуманитарного коридора из Мариуполя и гарантии безопасности для Украины
17:52
F-15
Актер Шон Пен призвал богатых людей купить для Украины две эскадрильи истребителей F-15
17:44
ВСУ не ослабляют защиту Киева, несмотря на маневры РФ, - Минобороны
17:37
Эксклюзив
Путин
Путина привлекут к ответственности только после его отстранения от власти, - директор департамента Минюста Козаченко
17:34
Рада ввела выплаты российским военнослужащим за переданную Украине вражескую боевую технику: за самолет – $1млн, за вертолет – $500 тыс.
17:26
гривня
Еврокомиссия одобрила предложение о конвертации гривневой наличности для украинских беженцев
17:26
Укрзализныця доставила во Львов тяжелораненых переселенцев из Мариуполя, которых во время эвакуации обстреляли россияне
17:22
Россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке, Херсонской области
17:08
Эксклюзив
Россия имеет все признаки фашизма: это не о Путине, а обо всем больном обществе, - Чалый
17:07
В Украине возродили военную прокуратуру
17:06
Android
Один из операторов возобновил мобильную связь в ряде населенных пунктов в Запорожье
17:02
РФ распространяет фейки, что Украина отказывается выполнять Женевскую конвенцию о военнопленных, – украинский МИД
16:48
Оккупанты не выпускают людей из Мариуполя, заявив о "закрытии" города на 5-7 дней, - Денисова
16:46
Рада сняла ограничения по сумме гарантирования депозитов на время военного положения
16:45
Эрдоган анонсировал разговор с Путиным: будет уговаривать "сделать шаг" вместе с Зеленским для решения проблем Крыма и ОРДЛО
16:38
Россия не должна надеяться на победу в Украине, - глава МИД Франции
16:32
В Лисичанске починили газопровод высокого давления, - Луганская ОВА
16:29
Латвия
Латвия собирается на год запретить выдачу вида на жительство россиянам и белорусам
16:23
Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел оккупантов, - глава ОВА
16:17
По меньшей мере $10 млрд: горсовет Мариуполя предварительно оценил минимальную стоимость восстановления города
16:10
Президент Европарламента Роберта Мецола посетила Киев с рабочим визитом
15:58
В Киевской области ввели комендантский час с 21:00 1 апреля до 6:00 2 апреля
15:56
Пожар на нефтебазе Белгорода: в Минобороны Украины отметили, что проводят оборонную операцию
15:48
Механизированная бригада им. князя Романа Великого уничтожила российскую заряжающую машину от огнеметной системы обстрелов
15:40
Директора ФК "Шахтер" покинули Украину, - журналист Болотников
15:31
Кулеба
Кулеба опроверг информацию о давлении Запада относительно скорого подписания мирного соглашения с РФ
15:29
Smurfit Kappa
Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ
15:25
Германия одобрила передачу Украине 58 БМП времен ГДР, - Welt
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV