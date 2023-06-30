ЕС призвал Китай надавить на Россию для вывода войск из Украины
Евросоюз 30 июня обратился к Китаю с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий
С соответствующим заявлением обратились участники саммита ЕС.
Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай несет особую ответственность за соблюдение основанного на правилах международного порядка, Устава ООН и международного права. Поэтому Европейский Совет призывает Китай надавить на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины", - говорится в заявлении.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.
2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.
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