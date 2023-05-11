ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

"Призываем Грузию, претендующую на обретение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям (против РФ). Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию. американских и европейских самолетов", - сказал он.

Следует отметить, что для граждан России в Грузии действует безвизовый режим, но согласно соцопросам большинство граждан этой страны выступает за введение виз для россиян.