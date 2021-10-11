ЕС призвал Беларусь отменить смертную казнь
Европейский Союз и Совет Европы заявили о своем неприятии смертной казни во всех странах мира
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Смертная казнь - это жестокое, бесчеловечное наказание, которое унижает достоинство и противоречит праву на жизнь. Ее отмена необходима ради уважения человеческого достоинства", - говорится в совместном заявлении организаций по случаю Всемирного дня борьбы против смертной казни.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметили в своем заявлении, что отмена смертной казни - это прежде всего вопрос политической воли.
Количество стран, в которых до сих пор казнят людей, сокращается. В 2020 году казни не проводились в 176 странах. Это 91% государств-членов ООН.
Они отметили отмену казней еще в одном штате США - Вирджинии, а также планы президента Джо Байдена отменить смертную казнь на федеральном уровне.
Армения ратифицировала второй протокол об отмене смертной казни, а Казахстан находится в процессе завершения его ратификации.
"Мы призываем Беларусь перейти к отмене смертной казни", - говорится в заявлении.
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