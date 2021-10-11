ЕС призвал Беларусь отменить смертную казнь

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Смертная казнь - это жестокое, бесчеловечное наказание, которое унижает достоинство и противоречит праву на жизнь. Ее отмена необходима ради уважения человеческого достоинства", - говорится в совместном заявлении организаций по случаю Всемирного дня борьбы против смертной казни.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметили в своем заявлении, что отмена смертной казни - это прежде всего вопрос политической воли.



Количество стран, в которых до сих пор казнят людей, сокращается. В 2020 году казни не проводились в 176 странах. Это 91% государств-членов ООН.

Они отметили отмену казней еще в одном штате США - Вирджинии, а также планы президента Джо Байдена отменить смертную казнь на федеральном уровне.

Армения ратифицировала второй протокол об отмене смертной казни, а Казахстан находится в процессе завершения его ратификации.

"Мы призываем Беларусь перейти к отмене смертной казни", - говорится в заявлении.

