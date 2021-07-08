ЕС признал швейцарские COVID-паспорта
Швейцария стала первой страной ЕС, COVID-сертификат которой будет признаваться в ЕС наравне с документами, выданными в странах, которые являются членами Союза
Об этом сообщил представитель ЕС Кристиан Виганд, сообщает Укринформ .
"Еврокомиссия приняла сегодня решение, которое гарантирует, что сертификаты COVID-19, которые выдаются Швейцарией, будут считаться эквивалентными COVID-сертификатам ЕС", - сказал он.
По его словам, с 9 июля швейцарские COVID-сертификаты будут приниматься в ЕС.
Он отметил, что это взаимное решение и Швейцария будет признавать все документы по коронавирусу, выданные в Евросоюзе.
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