ЕС привлек киберсилы быстрого реагирования для поддержки Украины
Евросоюз привлек возглавляемые Литвой кибернетические силы быстрого реагирования (КСШР) для поддержки Украины
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"В ответ по просьбам Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния и Хорватия активируют КСШР, которые помогут ведомствам страны бороться с вызовами кибернетической безопасности", - написал он в Twitter.
КСШР действуют с 2019 года, ими руководит Литва.
Минобороны Литвы сообщило, что кибернетическая команда быстрого реагирования, несущая дежурство постоянно, кроме других задач, может задействоваться во время серьезного кибернетического кризиса или в случае необходимости усиления защиты структур Евросоюза.
- Напомним, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии посетят Украину в конце этой недели.
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