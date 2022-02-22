ЕС привлек киберсилы быстрого реагирования для поддержки Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .



"В ответ по просьбам Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния и Хорватия активируют КСШР, которые помогут ведомствам страны бороться с вызовами кибернетической безопасности", - написал он в Twitter.



КСШР действуют с 2019 года, ими руководит Литва.



Минобороны Литвы сообщило, что кибернетическая команда быстрого реагирования, несущая дежурство постоянно, кроме других задач, может задействоваться во время серьезного кибернетического кризиса или в случае необходимости усиления защиты структур Евросоюза.

Напомним, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии посетят Украину в конце этой недели.